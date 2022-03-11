التربية تصدر توضيحا حول دوام الفصل الدراسي الثاني الحالي

2022/03/11 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن دوام الفصل الدراسي الثاني الحالي.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، أنه “لا يوجد تغيير في دوام المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي”.

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