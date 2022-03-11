إصابة حارس مرمى المنتخب الوطني بقطع بالرباط الصليبي

2022/03/11 | 21:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، إصابة حارس مرماه والمنتخب الوطني فهد طالب بقطع بالرباط الصليبي.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الفحوصات الطبية التي أجراها حارس مرمى فريق القوة الجوية فهد طالب اصابته بتمزق في الرباط الصليبي”.وبين ان “فهد طالب سيجري تداخل جراحي في دولة لبنان خلال الايام القليلة […]

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