2022/03/11 | 21:10 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكليةُ التقنية الوسطى تنظم مؤتمر تخصصي عن معالجة الاثار المترتبة لجائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XehME0f7Yng
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكليةُ التقنية الوسطى تنظم مؤتمر تخصصي عن معالجة الاثار المترتبة لجائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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