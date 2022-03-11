ديالى تستنفر مع وصول اقوى عاصفة” ترابية”

2022/03/11 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … اكدت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن استنفار ردهات الطوارى في كل مستشفياتها الحكومية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عاصفة ترابية كبيرة وصلت الى بعقوبة وستضرب كل مدن ديالى خلال ساعات من الان ما دفعنا الى الاستنفار في ردهات الطوارى لاستقبال الحالات المرضية التي تعاني من صعوبات […]

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