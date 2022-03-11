اصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

2022/03/11 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة مدنية بداخلها منتسبين بالجيش ضمن جرف الصخر جنوب بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية بداخلها منتسبين بالجيش ضمن جرف الصخر جنوب بغداد".واضاف ان " الحادث اسفر عن اصابة جندي بجروح طفيفة ".

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