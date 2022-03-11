مهاجم المنتخب الوطني ينتقل الى دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي

2022/03/11 | 21:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي بروملي الناشط في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي تعاقده مع مهاجم المنتخب الوطني العراقي علي الحمادي.وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن “نادي بروملي يسعده الإعلان عن توقيع المهاجم علي الحمادي من ويكومب واندررز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم”.يذكر ان علي سبق وان انتقل لصفوف ويكومب واندررز في […]

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