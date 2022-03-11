المَلِك والقيصر والرئيس وسوق النفط العالميّة

2022/03/11 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

من شدّة خيبتي بالإقتصاد والإقتصاديين

الذين يتحدّثون بشؤون النفط (ليس لدينا

خبراء اقتصاديّون "نفطيّون" في واقع

الحال، بل لدينا "مُهندسون" و"خبراء"،

وعاملون في قطاع الطاقة

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