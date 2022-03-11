ثلاثة قرارات لانهاء

2022/03/11 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاتفقت القيادات الامنية في ديالى، اليوم الجمعة، على 3 قرارات مهمة في مواجهة دواعش البساتين في قاطع العبارة.

وقال مصدر امني في المحافظة لوكالة (بغداد اليوم)، ان "من القرارات توسيع الاحزمة الامنية وتعزيز اكبر لنقاط المرابطة مع خلال انفتاح القطعات بالاضافة الى تفعيل الجهد الاستخباري بشكل اكبر".

واصاف، ان "اوامر عليا من بغداد صدرت بمواجهة الخلايا النائمة في قاطع الوقف بشكل كامل والذي تشكل العبارة جزء منه".واشار الى ان" الخروقات المتكررة لها ضرر بالغ في المشهد الامني خاصة مع وجود خطط لاعادة مئات الاسر النازحة للقرى الزراعية الممتدة بين العبارة وابي صيدا والتي نزحت في السنوات الماضية بسبب العمليات الارهابية لافتا الى ان حالة الاستنفار في بساتين العبارة مستمرة مع عمليات تمشيط لبعض الاهداف المهمة".وكان عنصر في الاستخبارات استشهد واصيب اخر في هجوم شنه داعش قبل 3 ايام في بساتين العبارة

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