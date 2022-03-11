بوتين يأمر بتسهيل وصول

2022/03/11 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تمكين مَن وصفهم بـ"متطوعين أجانب" من القتال ضد قوات أوكرانية.وفي اجتماع بمجلس الأمن الروسي، قال بوتين إن الراغبين في التطوع للقتال إلى جانب قوات مدعومة من روسيا ينبغي أن يسمح لهم بذلك.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو إن نحو 16 ألف متطوع من منطقة الشرق الأوسط جاهزون للقتال إلى جانب قوات مدعومة من روسيا.من جهته، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بروسيا وقال إنها تتعاقد مع "قتلة سوريين" من أجل "تدمير" أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على تلغرام "إنها حرب مع عدو عنيد جداً...



قرر استخدام مرتزقة ضد مواطنينا.



قتلة من سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون كل شيء، كما يفعلون بنا".

وقال مسؤولون أمريكيون إن هؤلاء المتطوعين قد يكون بينهم سوريون محترفون في حروب المدن.وتعد موسكو حليفاً قديماً لسوريا، كما أنّ بوتين داعم أساسيّ للرئيس السوري بشار الأسد في حرب بلاده الأهلية.وقال بوتين مخاطباً وزير دفاعه: "إذا كنت ترى أن ثمة راغبين، من تلقاء أنفسهم وليس مقابل المال، في المجيء لمساعدة القائمين في دونباس، فنحن بحاجة عندئذ إلى إعطائهم ما يرغبون به ومساعدتهم في الدخول إلى ساحة المعركة".كما اقترح شويجو تسليم أنظمة الصواريخ الغربية المضادة للدبابات التي تم الاستيلاء عليها لمقاتلين انفصاليين مدعومين روسياً في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بإقليم دونباس.وقال بوتين: "من فضلك افعل ذلك".من جهته، رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر مقطع فيديو قائلا إن "مجرمين من سوريا" سيُستقدمون لقتل الناس "في بلاد غريبة".

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