2022/03/11 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أتاك حديث الأَنْفاق؟ – حسين الصدر -1- نسمع بين الحين والحين أنَّ هناك مَنْ تمكّنَ مِنَ الفرار من السجن عبر أنفاق حفرت تحت الأرض، وكانت هي السبيل للخلاص من السجن .والسؤال الآن : هل يُعتبر حَفْرُ الأنفاق مِنْ مبتكرات العصر أم أنه معروف منذ عقود طويلة من الزمن ؟ والجواب : انّ التاريخ […]

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