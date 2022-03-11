2022/03/11 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسؤول الروبوت – نوزاد حسن في الدول التي لا مؤسسات فيها تحدث كوارث يومية بدءا من اصغر دائرة وحتى المستويات العليا من السلطة.ويصح ان اصف كل ما يجري بانه شبيه بالعاب خفة اليد التي يمارسها بعض المتدربين جيدا ممن اسميهم بالسحرة الظرفاء.بالضبط اننا نعيش في زمن خفة اليد التي تجعلنا نركز في حادثة […]

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