2022/03/11 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أوكرانيا حرب حلق اللحى – امجد طليع مسؤولون امريكيون يزورون سرا فنزويلا من اجل اعادة تصدير نفطها للسوق العالمية.هذا يتزامن مع تسارع وتيرة المفاوضات مع ايران واقتراب للعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن صادرات النفط الايراني.وكلاهما ايران وفنزويلا سيسدان الفراغ في السوق النفط العالمية في حال فرضت عقوبات على صادرات نفط روسيا وحينها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أوكرانيا حرب حلق اللحى – امجد طليع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أوكرانيا حرب حلق اللحى – امجد طليع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).