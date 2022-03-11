محمد بن سلمان ألغى رحلته إلى الصين من أجل

2022/03/11 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الجمعة، عن السبب الحقيقي وراء الغاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارته للصين خلال دورة الألعاب الشتوية في فبراير الماضي.

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