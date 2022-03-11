أخطاء تجنبها عند تنظيف اسنانك

2022/03/11 | 21:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تشير العديد من الدراسات إلى أن صحة الفم والأسنان يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، وهو ما يتطلب منا عناية جيدة للعناية بالفم.وعلى الرغم من أن الغالبية يتبعون روتينا يوميا للحفاظ على صحة الفم ونظافة الأسنان، اتضح أن هناك الكثيرين ممن ينظفون الأسنان بشكل خاطئ، ولا يعرفون ما الذي يجب […]

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