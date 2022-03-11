2022/03/11 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يطالب بغداد بحل المشاكل العالقة البارزاني يبحث في أنطاليا ملفات النزوح والفقر والمناخ انطاليا – الزمان وصل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الى مدينة انطاليا التركية، للمشاركة في منتدى انطاليا الدبلوماسي، الذي سيبحث ملفات الفقر والنزوح والتغير المناخي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني وصل الى مدينة انطاليا على رأس وفد كردي ، […]

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