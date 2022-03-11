2022/03/11 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية بغداد – الزمان عد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، العقبات التي تضعها وزارة العدل في انجاز الوكالة الجزائية للمحامين استهدافاً خطراً للحق الدستوري.وقال السعدي في رسالة مفتوحة الى الوزير سالار عبد الستار ، تلقت (الزمان) نسخة منها انه (كما هو ثابت التعامل به منذ تاسيس […]

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