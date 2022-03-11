2022/03/11 | 21:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية بغداد – الزمان عد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، العقبات التي تضعها وزارة العدل في انجاز الوكالة الجزائية للمحامين استهدافاً خطراً للحق الدستوري.
وقال السعدي في رسالة مفتوحة الى الوزير سالار عبد الستار ، تلقت (الزمان) نسخة منها انه (كما هو ثابت التعامل به منذ تاسيس […]
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وقال السعدي في رسالة مفتوحة الى الوزير سالار عبد الستار ، تلقت (الزمان) نسخة منها انه (كما هو ثابت التعامل به منذ تاسيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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