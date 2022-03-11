السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية



السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية
2022/03/11 | 21:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية بغداد – الزمان عد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، العقبات التي تضعها وزارة العدل في انجاز الوكالة الجزائية للمحامين استهدافاً خطراً للحق الدستوري.

وقال السعدي في رسالة مفتوحة الى الوزير سالار عبد الستار ، تلقت (الزمان) نسخة منها انه (كما هو ثابت التعامل به منذ تاسيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).



واصل القراءة على الزمان


Sponsored Links