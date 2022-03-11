2022/03/11 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت روسيا مواطنيها من شراء الدولار الأمريكي، لتكمل بذلك عزلة الاقتصاد الذي كان يطمح في السابق للانضمام إلى نادي القوى المالية العالمي.

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