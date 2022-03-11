2022/03/11 | 22:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رفضت الإدارة الأمريكية تقديم أدلة تثبت زعمها “استخدام روسيا أسلحة كيمائية في أوكرانيا”، واكتفى نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس بالقول إن “الرئيس بايدن أكد ذلك للتو”.وأضاف بيتس: “كما ذكرت للتو، سمعتم بوضوح من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، أنه إذا استخدمت روسيا أسلحة كيمياوية، ستكون هناك عواقب وخيمة”.وأضاف: “ليس لدي […]

ظهرت المقالة واشنطن ترفض تقديم أدلة تثبت زعمها استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترفض تقديم أدلة تثبت زعمها استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترفض تقديم أدلة تثبت زعمها استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).