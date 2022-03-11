الحكيم: عدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه المشاريع الخبيثة

2022/03/11 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم مشاركتنا في الحكومة القادمة لا يعني التخلي عن دورنا ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والشرعية تجاه شعبنا ووطننا، فلا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه المشاريع الخبيثة التي تريد النيل من شعبنا ومن استقرار هذا البلد.

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