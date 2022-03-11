الشيوخ الأمريكي يقر بتمويل أوكرانيا بـ13.6 مليار

2022/03/11 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، الميزانية الجديدة للحكومة الفيدرالية، ومن ضمنها تخصيص تمويل قدره 13.6 مليار دولار للأزمة الأوكرانية، ومساعدة كييف على التصدي للحرب الروسية.ووفق القرار، ستخصص الأموال لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، على أن يذهب نصف المبلغ المرصود للجيش الأمريكي من أجل تمويل نشر قوات بالمنطقة، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.[…]

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