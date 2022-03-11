2022/03/11 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجبت امرأة أوكرانية كانت أصيبت خلال القصف الروسي على مستشفى للولادة في أوكرانيا، الأربعاء، ابنة، الخميس، وفق ما نقلته صور جديدة لوكالة أسوشيتيد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة جديدة للأوكرانية الحامل تكذّب رواية السفارة الروسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة جديدة للأوكرانية الحامل تكذّب رواية السفارة الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).