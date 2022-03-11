رويترز: زعيم “داعش” الجديد هو شقيق البغدادي

2022/03/11 | 22:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشفت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤولين أمنيين عراقيين ومصدر أمني غربي، اليوم الجمعة، أن الزعيم الجديد الذي عينته عصابات “داعش”، أمس الخميس، هو شقيق الزعيم الأول للتنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من مقتل أبو إبراهيم القرشي، الرجل الذي خلف البغدادي بدوره في عام 2019 وأصبح ثاني من […]

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