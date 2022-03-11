الإصابة تبعد ميثم جبار عن مباراة زامبيا

2022/03/11 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أفاد مراسلنا، اليوم الجمعة، بغياب المدافع ميثم جبار عن معسكر المنتخب في بغداد ومباراة زامبيا بعد تعرضه إلى إصابة على مستوى الكتف. وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدافع القوة الجوية ومنتخبنا الوطني ميثم جبار يغيب عن معسكر المنتخب في بغداد، بعد تعرضه الى إصابة على مستوى الكتف في مباراة الميناء، ستجبره على الراحة لمدة 10 أيام وعدم التواجد في تدريبات المنتخب ومباراة زامبيا الودية".

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