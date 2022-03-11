أيها المناهضون للتطبيع ! سفارة تركيا أمامكم . - سعيد الكحل

2022/03/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل نقلت عدة قنوات ومواقع إلكترونية أجواء وصول الرئيس الإسرائيلي هرتسوج إلى العاصمة التركية أنقرة ،على متن طائرة كُتبت عليها كلمات "سلام" و"مستقبل" و"شراكة".



وخص الرئيس التركي المناصر والمحتضن لشيوخ ومنظري التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ، نظيره الإسرائيلي باستقبال رسمي في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالضيف.



وعكست كلمتا الرئيسين الأهمية الكبرى لهذه ......





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