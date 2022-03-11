حكايات من الفولكلور الكردي - حكاية أمير هكاري - ماجد الحيدر



حكايات من الفولكلور الكردي - حكاية أمير هكاري - ماجد الحيدر
2022/03/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر حكاية أمير هَكاريترجمة ماجد الحيدريحكى أن أمير هكاري ضرب الحصار على مدينة ئاميدي (العمادية) وعسكر أمام بوابتيها ثم أرسل الى أمراء ئاميدي رسالة يقول فيها:- آمركم أن تلقوا السلاح وتفتحوا البوابتين أمام جيشي.

لا تأملوا بأن يهبَّ أحد لنجدتكم.لكن أمير ئاميدي أجابه:- عبثاً تطالبنا بهذا.

نحن أيضاً أمراء.

أنت من يعتدي على مدينتنا ولن نتوانى في الدفاع عن أنفسنا.فأرسل اليه ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايات من الفولكلور الكردي - حكاية أمير هكاري - ماجد الحيدر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايات من الفولكلور الكردي - حكاية أمير هكاري - ماجد الحيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links