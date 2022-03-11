حكايات من الفولكلور الكردي - حكاية أمير هكاري - ماجد الحيدر

2022/03/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر حكاية أمير هَكاريترجمة ماجد الحيدريحكى أن أمير هكاري ضرب الحصار على مدينة ئاميدي (العمادية) وعسكر أمام بوابتيها ثم أرسل الى أمراء ئاميدي رسالة يقول فيها:- آمركم أن تلقوا السلاح وتفتحوا البوابتين أمام جيشي.



لا تأملوا بأن يهبَّ أحد لنجدتكم.لكن أمير ئاميدي أجابه:- عبثاً تطالبنا بهذا.



نحن أيضاً أمراء.



أنت من يعتدي على مدينتنا ولن نتوانى في الدفاع عن أنفسنا.فأرسل اليه ......





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