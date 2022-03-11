بوتين اكل .......ررررررررة وكل من يؤيده لا يقل اجراما منه - احمد موكرياني

2022/03/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني من يشعل الحرب ويتسبب في قتل المدنيين والأطفال ولو طفل واحدا ولأي سبب كان فهو مجرم وفقا للكل الكتب السماوية والمصطلحات الدنيوية العلمانية وفي جميع الأديان عدا المتاجرين بالأديان والمذاهب والمعتقدات.هل يدرك الانسان العاقل ما معنى قتل طفل واحد لا حول له ولا قوة ولا يعرف لم قُتل: "وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ"(التكوير: الآية (8))، والآية الأخرى "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ......





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