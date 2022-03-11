2022/03/11 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SAc6vyiRFxs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء مع قارئ المقام الفنان حسين الأعظمي -2- | أوراق مطوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء مع قارئ المقام الفنان حسين الأعظمي -2- | أوراق مطوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).