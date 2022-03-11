مسؤول أمريكي يكشف تطورات الأوضاع العسكرية في كييف وبقية المدن

2022/03/11 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الجيش الروسي، الجمعة، تقدمه على مدار الـ24 ساعة الماضية في عدد من المدن الأوكرانية، وفقا لمسؤول أمريكي، نستعرض فيما يلي أبرز المحاور التي تقدمت عليها القوات الروسية وتلك التي لم يتقدموا فيها

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