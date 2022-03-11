تخبط وضعف تنسيق.. مسؤول أميركي: تسعة أميال تُبعد الجيش الروسي عن مركز كييف

2022/03/11 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع إن رتلاً متوقفاً منذ فترة طويلة من المركبات العسكرية الروسية شمال كييف اقترب من العاصمة.وقيمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن العناصر الرئيسية لهذا التقدم تبعد الآن حوالي تسعة أميال عن وسط كييف فقط، انخفاضا من حوالي 12 ميلا خلال الأيام القليلة السابقة، ووصف المسؤول حركة الجيش بأنها […]

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مسؤول أميركي: تسعة أميال تُبعد الجيش الروسي عن مركز كييف أولاً على ايرث نيوز.

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