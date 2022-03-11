العراق يستعيد 400 ألف برميل يوميًا من طاقة إنتاج النفط

2022/03/11 | 22:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت شركة لوك أويل الروسية، استئناف إنتاج النفط في حقل غرب القرنة 2 النفطي في بوتيرة 400 ألف برميل يوميًا، وفق وكالة "تاس".

وقالت الشركة، بحسب التصريح المنقول، إنّ "الإنتاج استؤنف في الحقل منذ الثامن من آذار/مارس بعد عملية صيانة مقررة".

وشهد الحقل إغلاقًا مؤقتًا للصيانة بدأ الشهر الماضي، ما اعتبر ضربة أخرى لإمدادات النفط العالمية الضيقة أصلاً في وقت يزداد فيه الطلب مع ارتفاع الأسعار.

وسبق أن قالت مصادر نفطية عراقية، إن العمليات الإنتاج استؤنفت في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق بعد انقطاع دام سبعة أيام.

وتوقف العمل في الناصرية بسبب الاحتجاجات التي أغلقت الطرق ومنعت الموظفين من الوصول إلى العمل.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين نفطيين عراقيين، أنّ العمل في حقل الناصرية استؤنف بعد ظهر الجمعة مع فتح الطرق مما سمح للموظفين بالعودة الى العمل.

وقال مسؤول نفطي رفيع المستوى، إنّ الحقل يعمل حاليا بطاقة 50%.



وينتج الحقل عادة حوالي 80 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

وكان العراق قد ضخ 4.18 مليون برميل يوميًا من النفط في شباط/فبراير، أي أقل بمقدار 150 ألف برميل يوميًا عن الحد المسموح به بموجب اتفاق مع ما يسمى بالمنتجين الآخرين في أوبك+، وفقًا لبيانات من شركة سومو المسوقة المملوكة للدولة.

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والعراقي يقترب من 100 دولار للبرميل

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