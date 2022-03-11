2022/03/11 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yLtsK6bf7Uw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شريط أصفر | كشف تفاصيل القاء القبض على عصابة سرقة سيارات في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شريط أصفر | كشف تفاصيل القاء القبض على عصابة سرقة سيارات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).