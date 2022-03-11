القبض على 20 متهما بقضايا مختلفة في واسط

2022/03/11 | 22:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مفارز مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على متهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات، فيما قام قسم مكافحة الإجرام بإلقاء القبض على (4) […]

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