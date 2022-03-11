“يوتيوب” يحظر القنوات الإعلامية الحكومية الروسية حول العالم

2022/03/11 | 22:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن موقع “يوتيوب” حظر قنوات الإعلام الروسية الممولة من الحكومة بشكل فوري في جيمع أنحاء العالم.وجاء في البيان: “نحن الآن نحظر قنوات “يوتيوب” المرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية في جميع أنحاء العالم”، وأكد أن “التغيير يدخل حيز التنفيذ على الفور”.وبحسب بيان “يوتيوب” الذي نُشر على موقع “تويتر”، فإن سبب القرار هو […]

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