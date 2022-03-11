دبلوماسي أوروبي: يتعين إيجاد سبل أخرى إذا عرقلت روسيا الاتفاق النووي مع إيران

2022/03/11 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افادمصدر دبلوماسي أوروبي مطلع إنه يتعين إيجاد خيارات أخرى “إذا استمرت روسيا في عرقلة إحياء الاتفاق النووي مع إيران”.وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”فرانس برس”: “إذا تم التأكد من أن العرقلة الروسية نهائية، سنضطر إلى النظر في خيارات أخرى”، مضيفا أن “الأطراف المشاركة لا تريد أن تترك في وضع […]

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