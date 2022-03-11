درجال: المنتخب الوطني مُقبل على مرحلة جديدة

2022/03/11 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، أن المنتخب الوطني مُقبل على مرحلة جديدة بقيادة الجهاز الفني الجديد.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، زارَ وفدَ المنتخب الوطني برفقة عضو الاتحاد أحمد الموسوي في مقرّ إقامته في العاصمةِ بغـداد"، مبينا ان "هذه الزيارة جاءت لتقديم مزيدٍ من الدعمِ لأسود الرافدين وحثهم على بذلِ العطاء وتقديم الأداء المشرف الذي يليق بسمعةِ كرة القدم قبل انطلاق المعسكر الداخلي الذي سيبدأ غداً السبت تحضيراً لمباراةِ زامبيا الودية ولمواجهتي الإمارات وسوريا في التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022." وأكدَ درجال، خلال لقائه وفد المنتخب الوطني، بحسب البيان، أهميةِ إظهار جميع الإمكانات في المرحلة المُقبلة لتحقيق الهدف المنشود، خصوصاً أن الفرصة لا تزال قائمةً للتأهل كثالثٍ عن المجموعة، وإن المنتخب مُقبل على مرحلةٍ جديدةٍ بقيادة الجهاز الفني الجديد. وأشار إلى "الاستمراريةِ في تقدم العطاء وضرورة التحلي بصفاءٍ ذهني وروحيةٍ عاليةٍ، وبذل أقصى الجهود من أجل الظهور بمستوى مشرف، خصوصاً مع موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقيّة وعودة المنتخبِ الوطني للعب بين أرضه وجمهوره."من جهته، ثمّنَ مدرب المنتخب الوطني، عبد الغني شهد، الدعمَ المقدم من قبل وزير الشاب والرياضة منذ اليوم الأول من تجمع المنتخب الوطني في معسكره الداخلي.وأشارَ شهد الى أهميةِ المفصل الأول في حساباتنا بمباراة الإمارات، وضرورة التركيز من قبل اللاعبين والصفاء الذهني، والتحضير يجب أن يبدأ منذ الآن. وحثّ مدرب المنتخب الوطني اللاعبين على أهميةِ التعامل مع الإعلام من دون الخروج عن النصِ والالتزام بالواجباتِ الموكلة إلى الجميع. من جانبه، نوهَ عضو الاتحاد، أحمد الموسوي، في ختام اللقاء على بعض الأمورِ المهمة قبل المباراةِ الحاسمة ضد الامارات، ومنها كيفيةُ تجنب الضغوط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على المباراتين المقبلتين، والابتعاد عن أي تصريحٍ يؤثر سلباً على المجموعة، وإن ما يصنع الفارق هو التحلي بروحيةِ اللعب الجماعي.

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