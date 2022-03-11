2022/03/11 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، لاعبيه الى التركيز من قبل اللاعبين والصفاء الذهني قبل خوض مباراتي التصفيات أمام الإمارات وسوريا في تصفيات كأس العالم.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، زار وفدَ المنتخب الوطني برفقة عضو […]

ظهرت المقالة شهد يدعو لاعبي المنتخب الوطني إلى التركيز والصفاء الذهني للتصفيات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهد يدعو لاعبي المنتخب الوطني إلى التركيز والصفاء الذهني للتصفيات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهد يدعو لاعبي المنتخب الوطني إلى التركيز والصفاء الذهني للتصفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).