السبت.. العامري والفياض في الحنانة للقاء الصدر والكتلة الصدرية تعقد اجتماعاً هاماً

2022/03/11 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن لقاء مرتقب سيجمع العامري والفياض بالصدر في الحنانة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "العامري والفياض في الحنانة يوم السبت المقبل للقاء الصدر لبحث تشكيل الحكومة المقبلة".فيما أشار المصدر إلى ان "الكتلة الصدرية ستعقد يوم غد وبالتزامن مع اجتماع الحنانة اجتماعاً هاماً".

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