2022/03/11 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الجمعة، عن عدم تجديد عقود 5 لاعبين بارزين على رأسهم حارس منتخب مصر محمد أبوجبل، وذلك بعد الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منهم محمد أبوجبل.. مرتضى منصور يعلن قرارا صادما بشأن 5 لاعبين في الزمالك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منهم محمد أبوجبل.. مرتضى منصور يعلن قرارا صادما بشأن 5 لاعبين في الزمالك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).