الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا لمواصلة المفاوضات

2022/03/11 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو روسيا وأوكرانيا لمواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا.وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا: “لقد أخذنا في الاعتبار الجولات الثلاث من المفاوضات التي جرت بين ممثلي أوكرانيا وروسيا..وندعو إلى تكثيف هذه الجهود، بما […]

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