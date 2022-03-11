ما سر المكالمة التي ألغى محمد بن سلمان رحلته إلى الصين بسببها؟

2022/03/11 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، الجمعة، عن السبب الحقيقي وراء إلغاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارته للصين خلال دورة الألعاب الشتوية في فبراير الماضي.وفقا للشبكة فإن “وزارة الخارجية الصينية أشارت في حينه إلى أن محمد بن سلمان، الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بكين في فبراير […]

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