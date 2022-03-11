تفاصيل الضربة الجوية التي قضت على قياديا داعشيا بكركوك ليلة أمس

2022/03/11 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة،التفاصيل الكاملة للضربة الجوية التي قضت على قياديا داعشيا بكركوك ليلة أمس الخميس.وفيما يلي نص التفاصيل التي ذكرها المصدر لوكالة ايرث نيوز: 1 / تم العثور على جثتين لعناصر تنظيم داعش الارهابي احدهما اشلاء متبقية من جراء القصف الجوي و جثه اخرى كاملة وضبط بالقرب من موقع المذكور […]

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