كيف يمكن للصين مساعدة روسيا وسط العقوبات؟

2022/03/11 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محللون أن جهود الصين لمساعدة روسيا اقتصاديًا، لا يمكن أن تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها بسبب العقوبات التي فرضها عليها الغرب بقيادة الولايات المتحدة إثر غزوها لأوكرانيا.

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