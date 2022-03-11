2022/03/11 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بحدوث مشاجرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلفت 3 مصابين، فيما تم العثور على جثة امرأة شرق العاصمة.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مشاجرة حدثت بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، في مدينة الشعلة اسفرت عن اصابة احد الاشقاء بطلق ناري في منطقة […]

ظهرت المقالة بغداد.



مشاجرات بمناطق متفرقة تخلف 3 اصابات والعثور على جثة امرأة شرق العاصمة أولاً على ايرث نيوز.

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