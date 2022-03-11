2022/03/11 | 23:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بطل عرگ خلاني ابوگ السيارة" .. متهم يبرر دوافعه للقيام بالسرقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ji830HOFnbQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بطل عرگ خلاني ابوگ السيارة" .. متهم يبرر دوافعه للقيام بالسرقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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