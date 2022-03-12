يوتيوب يعلن عن قرار بشأن وسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة

2022/03/12 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع يوتيوب، الجمعة، حظر قنوات وسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة على مستوى العالم.

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