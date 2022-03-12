المسرح العراقي يتنكر لروائع المسرح العالمي - سامي عبد الحميد

2022/03/12 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد وانا اطالع صفحات ملحق (منارات) لجريدة المدى عن الكاتب الكوميدي الشهير (مولير) راودني السؤال الذي تكرر في السنوات الاخيرة الا وهو: لماذا ابتعد المسرحيون العراقيون عن تناول روائع المسرح العالمي لكتاب عظام امثال شكسبير و مولير وجيكوف بعد ان وجدوا في كتاباتهم ملاذهم الفكري والفني خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي؟ ويبرز سؤال جديد: اليس من المناسب هذه الايام ان نتناول مسرحيات مولير ونعرضها للج ......





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