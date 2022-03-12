القناع والتقنع 2 - سامي عبد الحميد

2022/03/12 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد يحمل مصطلح (التقنع) فكرتين: احداهما (التخفي) وثانيتهما (تحول الهوية) وتمتد القوة الكامنة في اي عرض من العروض وكيفية استخدامها من الطقس الديني الى التزيين المعماري .



والقناع موجود فعليا في جميع الحضارات.ويتم إدراكه وبشكل شائع على انه مادة تغطي الوجه بأكمله او جزءا منه ..وعادة ما ينظر الى القناع بمرافقته لزي من الأزياء.أصول القناع ووظيفته العبادية: كان اول استعمال للقناع قد حدث على اكثر احتم ......





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