بوتين والفأر.. قصة الأمس واليوم

2022/03/12 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة مثيرة من طفولة بوتين في لينينغراد..في هذا الفيديو نستعرض كيف أثرت حياة الرئيس الروسي على قرارته السياسية

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