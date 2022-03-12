الطقس: موجة غبار قوية وفرص أمطار على بعض المناطق

2022/03/12 | 00:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، اليوم الجمعة،

إلى استمرار تقدم موجة الغبار الكثيفة

نحو مناطق وسط البلاد تليها مناطق

الجنوب في وقت لاحق من الليلة ونهار

الغد السبت، فيما تستمر فرص الأمطار

وتساقط الثلوج في المناطق

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