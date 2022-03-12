والد الناشط ضرغام ماجد يخاطب الصدر: فلقوا رأس ابني بـ

2022/03/12 | 00:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تحدّث والد الناشط ضرغام ماجد عن تفاصيل الاعتداء على ابنه الذي أصيب بجروح بالغة في الرأس إثر ضرب مبرح على يد أفراد من حماية النائب عن الكتلة الصدرية سهى السلطاني، حيث خضع لعملية كبرى لعلاج كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.

قال والد الناشط ضرغام ماجد إنّ رأس ابنه ضرب بفأس ولا يزال دماغه ينزف

وقال ماجد السلطاني في تصريحات تلفزيونية، وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "المصير الذي تعرّض له ابني ضرغام هي حقيقة أعرفها مسبقًا ومتوقع أن يضرب بعدة رصاصات أو يقطع أربًا".

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وأضاف السلطاني أنّ "ضرغام رجل أعزل ولديه أغلى وأرقى جكسارة في العالم وهي درّاجة هوائية سعرها 25 ألف ويتجوّل فيها على الفقراء، مبينًا "بعد الحادث حين فتشوا جيب ضرغام وجدوا في جيبه 500 دينار عراقي فقط، بالرغم من أنهم يوجهون الاتهام له على أنه بعثي وجوكري وإسرائيلي وتدعمه الإمارات".

ويبيّن السلطاني أنّ "ضرغام كان يطالب بحقوق الناس ويحاول أن يوصلها إلى السلطة التشريعية، كما أنه يريد كرامة المرأة العراقية حتى لا تبحث في النفايات على لقمة".

ويقول السلطاني إنّ "ضرغام ذهب مع رفاقه النشطاء إلى نواب محافظة بابل ورحبوا بهم أجمل ترحيب، مستدركًا "لكنّ النائبة عن الكتلة الصدرية سهى السلطاني حين ذهبوا إليها تعرضوا إلى العنف".

وأوضح والد الناشط وهو رجل دين معروف من محافظة بابل، أنّ ابنه عندما ذهب إلى بيت النائبة وقال للمحيطين بالبيت من فوق عجلة "لدينا دعوة نريد أن نوصلها للنائبة ونذهب"، طلبت منه مجموعة أن ينزل من العجلة، وحالما نزل "اطفأوا الأضواء وضربوا شقيقه محمد ضربة أفقدته الوعي وأسقطته أرضًا".

ولفت السلطاني إلى أنهم "كسروا أنامل ضرغام وضربوا رأسه في طبر وفلقوه إلى نصفين، والشخص الذي ضربه كان يسأل صاحبه أثناء الضرب: هل مات؟ وبعد أن أعتقد أنه مات، تركه"، كما ينقل عن الأطباء قولهم إنّ "العظم متهشم ونازل إلى الدماغ والنزيف لا يزال مستمرًا".

وكل الأشخاص الذين ضربوا ضرغام ماجد هم من حماية النائب عن الكتلة الصدرية ومن المعروفين بأسماءهم، بحسب السلطاني الذي أشار إلى ضرورة "تحرير القضاء من الميليشيات الوقحة".

وخاطب والد الناشط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالقول إنّ "الرصاصات التي هشمت رأس والدك محمد الصدر هشمت رأس ضرغام من قبل الذين ينتسبون للتيار الصدري"، مضيفًا أنّ "المعلومات التي تأتيك عن المتظاهرين مضللة، ونحن عائلة عشقت والدك الصدر ومبدأه في الدفاع عن الدين والوطن، والدكتور ضرغام عمره 11 عامًا وكان خلف والدك في جامع الكوفة"، مبينًا "تعرّضنا للسجون بسبب انتمائنا للتيار الصدري وأولادي وبناتي تأثرت نفسياتهم جرّاء ملاحقة البعثيين".

ويقول السلطاني إنّ البعض "أوصلوا للصدر أنّ ضرغام ابن سفارة ويريد أن يدمر العراق ويعتدي على الأعراض كما يتهمونني شخصيًا بأنني بعثي".

وتابع أنّ "الصدر نفسه اعترف أن بابل أسيرة للفساد وضرغام أراد تحرير بابل، مشيرًا إلى أنه لم يستغرب "وقوف نواب الكتلة الصدرية أمام بيت النائبة لأن أكثرهم للحق كارهون".

وطالب والد الناشط من الكاظمي أن يفعّل دور القانون، مؤكدًا "إن سوفت قضية ضرغام فإن هذا مصير ينتظر الجميع".

خاطب والد الناشط ضرغام ماجد زعيم التيار الصدري بالقول إن المعلومات التي تأتيك عن المتظاهرين مضللة

ويكشف السلطاني عن هجوم تعرض له منزل الناشط ضرغام ماجد من قبل ما أسماهم بـ"الميليشيات الوقحة"، مضيفًا "الذين يحكمون الآن هم أعداء الحسين بن علي".

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وخضع ماجد لعملية كبرى لعلاج كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.

إثر ذلك اعتصم نواب من حركة امتداد عند منزل النائب، مطالبين بمحاسبة أفراد الحماية المسؤولين عن أعمال العنف، مقابل دعوات من أطراف على صلة بالتيار الصدري لمواجهة النواب المعتصمين.

وكان ماجد ومعه العديد من المتظاهرين في بابل يتظاهرون أمام منزل النائب عن "الكتلة الصدرية"، فيما قال أحد المتظاهرين لـ"ألترا عراق" إنّ الغرض من الذهاب إلى منزل النائبة هو "دعوة لجلسة شعبية لتحقيق المطالب" بدأ بها المتظاهرون وطافوا بها على نواب محافظة بابل؛ لكن حماية النائبة "واجهوا بالسلاح والعصي وحاصرونا من جميع الجهات وصوبوا بعضنا أثناء الهروب".

وأصدرت قيادة شرطة بابل برقية رسمية تلقى "ألترا عراق" نسخة منها، تحدثت فيها عن "نقل الناشط ضرغام ماجد مهدي إلى مستشفى القاسم جنوب بابل بعد تعرضه للضرب بالعصي والحجارة من قبل حماية النائبة سهى السلطاني عن التيار الصدري" في الساعة 11 مساءً من يوم الثلاثاء 8 آذار/مارس 2022.

وعلق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، أمس الأربعاء، على أعمال العنف التي طالت متظاهرين قرب منزل نائب عن الكتلة في الحلة.

وكتب العذاري عبر حسابه في فيسبوك، "نساء العراق شرفنا ونحن حماة هذا الشرف"، مع نشر صورة لشعار الكتلة الصدرية.

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